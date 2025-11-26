Logo Tgcom24
Taiwan: la Cina accelera preparativi per azione di forza

Il leader di Taipei parla di un incremento nelle attività dell'esercito di Pechino e punta a rafforzare la capacità di reazione delle forze armate locali

26 Nov 2025 - 05:55
Il presidente di Taiwan, William Lai, afferma che la Cina sta "accelerando i preparativi militari" con l'obiettivo di assumere il controllo dell'isola tramite la forza. Nel corso di una conferenza stampa, Lai ha spiegato che le forze armate di Taipei intendono "raggiungere un elevato livello di prontezza" in vista di un'eventuale operazione militare cinese entro il 2027, data che coincide con il centenario dell'Esercito popolare di liberazione, le forze armate di Pechino. Lai ha aggiunto che l'amministrazione taiwanese continuerà a impegnarsi per contrastare ogni tentativo di "repressione" e per raggiungere un "elevato livello di preparazione al combattimento" entro i prossimi due anni.

