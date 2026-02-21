Cnn: intelligence Usa avverte su piano cinese per rinnovo arsenale nucleare

Le agenzie di intelligence Usa ritengono che la Cina stia lavorando a una nuova generazione di armi nucleari e che negli ultimi anni abbia realizzato almeno un test segreto, come parte di un piano per rendere il proprio arsenale come quello tecnologicamente avanzato al mondo. Lo scrive "Cnn" citando diverse fonti a conoscenza del dossier. Il timore, scrive la testata, è che Pechino abbia effettuato un cambio di rotta nella strategia nucleare, tradizionalmente impostato sulla sul principio di non usare per primo le armi, e che stia puntando a raggiungere la capacità offensiva di Stati Uniti e Russia.