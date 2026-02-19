L'indiscrezione del Wall Street Journal

Iran, media: "Trump valuta attacco limitato per costringere all'accordo"

Se Teheran continuasse a rifiutarsi di negoziare, allora gli Stati Uniti risponderebbero con un attacco su vasta scala

19 Feb 2026 - 23:03
© Ansa

Donald Trump valuta un iniziale attacco limitato per costringere l'Iran a trattare e accettare le richieste americane nell'accordo sul nucleare. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco, se autorizzato, potrebbe avvenire nell'arco di giorni e prendere di mira alcuni siti militari e governativi. Se Teheran continuasse a rifiutarsi di negoziare, allora gli Stati Uniti risponderebbero con un attacco su vasta scala, potenzialmente volto a rovesciare il regime.

