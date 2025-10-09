Premio Nobel per la Letteratura all'ungherese Laszlo Krasznahorkai

Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2025 per "la sua opera avvincente e visionaria". Nato a Gyula nel 1954, è considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei. Tra i suoi romanzi più noti figurano "Satantango" (1985) e "Melancolia della resistenza" (1989).