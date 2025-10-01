Piano per Gaza, Paolo Liguori: "Da Trump spiraglio di pace"

Sul discorso del capo della Casa Bianca durante un incontro organizzato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth a Quantico (Virginia) afferma: "Il tono di Trump era misurato di fronte a una platea composta da comandanti e ammiragli dell'esercito Usa arrivati da ogni parte del mondo". Il giornalista parla di "spiragli di pace" resi possibili anche dalla telefonata distensiva tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'emiro del Qatar al-Thani, incoraggiata da Trump durante il bilaterale alla Casa Bianca. "Netanyahu ha chiesto scusa per aver bombardato (il 9 settembre scorso ndr) il palazzo dove pensava ci fossero i capi di Hamas, è un passaggio di pace", spiega.