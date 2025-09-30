Logo Tgcom24
Gaza, Netanyahu accetta il piano di Trump per la pace | Hamas frena: "Pende verso Israele"

La proposta Usa in 20 punti prevede che tutti gli ostaggi siano liberati entro 72 ore e l'amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace; nessuno sarà costretto a lasciare Gaza

di Redazione online
30 Set 2025 - 00:02

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 725. "Accetto il tuo piano per mettere fine alla guerra a Gaza". Lo ha detto Netanyahu nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Trump. Dal premier israeliano anche un ultimatum ad Hamas: se rifiuterà l'accordo avrà il "pieno appoggio degli Stati Uniti" e il "diritto" di "completare il lavoro" per annientare il gruppo estremista. La proposta americana in 20 punti, accolta con favore da Palazzo Chigi ("può essere una svolta"), prevede che tutti gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas saranno liberati entro 72 ore, vivi o morti. In cambio, Tel Aviv rilascerà 250 prigionieri palestinesi. Inoltre, i membri di Hamas che si impegnano a una coesistenza pacifica e a smantellare le proprie armi otterranno l'amnistia. Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza. Israele non occuperà né annetterà la Striscia. La delegazione negoziale di Hamas ha promesso di "studiare la proposta responsabilmente"; l'alto funzionario Muhammad Mardawi ha però dichiarato che il piano "pende verso la prospettiva israeliana".

Il piano Trump: 20 punti per la pace a Gaza

Sullo stesso tema