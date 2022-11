Pfizer e Moderna: presto studi su rischi cardiaci vaccini Covid

Pfizer e Moderna intraprenderanno studi sulle reazioni avverse a lungo termine legate alla somministrazione dei loro vaccini contro il Covid.

In particolare gli studi si concentreranno sulle miocarditi e altre tipologie di infiammazioni o danni cardiaci. Lo ha riferito l'emittente televisiva "Nbc News", circa due anni dopo la concessione da parte della Food and Drug Administration (Fda) delle autorizzazioni per l'uso di emergenza di quei farmaci negli Stati Uniti. I test pianificati da Pfizer dovrebbero proseguire per un periodo di cinque anni negli Stati Uniti e in Canada.