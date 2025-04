Pete Hegseth, nuova gaffe del capo del Pentagono: cancella anche il programma di Trump pro donne

Se quest'ultima di Pete Hegseth può essere ascritta al capitolo figuracce, ci sono diversi precedenti sui quali il capo del Pentagono è scivolato in situazioni ben più imbarazzanti. Alcune delle quali hanno perfino messo in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. A cominciare proprio dal cosiddetto Signal-gate, quando il direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg aveva raccontato di aver ricevuto un invito il 13 marzo a un gruppo di chat crittografata dell’app Signal. Secondo la ricostruzione dei media, nella chat "Houthi PC small group" diversi funzionari (tra i quali lo stesso Pete Hegstegh) avevano condiviso piani militari segreti e piani operativi top secret sugli attacchi che gli Stati Uniti hanno poi condotto contro gli Houthi dello Yemen, colpevoli di attaccare le navi commerciali americane e non solo in transito nel Mar Rosso. Per non dire di quando il Capo del Pentagono fu accusato di aver condiviso con moglie e fratello altri piani di guerra.