Usa, nuovi guai per il segretario alla Difesa Pete Hegseth: "Condivideva piani di guerra con moglie e fratello"

La Casa Bianca, domenica sera, ha liquidato il rapporto come una "non-notiza", insistendo sul fatto che non è stata condivisa alcuna informazione classificata. "Non importa quante volte i media cerchino di resuscitare la stessa falsa notizia, non possono cambiare il fatto che nessuna informazione riservata sia stata condivisa", ha dichiarato Anna Kelly, vice addetta stampa della Casa Bianca.