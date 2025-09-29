Per la Global Sumud Flotilla diplomazie e governo al lavoro con il coinvolgimento della chiesa: le ore decisive della missione

Dal punto di vista della Flotilla nulla è cambiato dal giorno in cui le barche hanno preso la via del mare con due obiettivi: consegnare gli aiuti umanitari raccolti alla popolazione di Gaza stremata e rompere il blocco navale che Israele ha imposto da anni davanti alla Striscia. Gli attivisti ribadiscono che per arrivare al porto di Gaza debbano navigare in acque palestinesi, e non israeliane, e che un eventuale attacco da parte dello Stato ebraico sarebbe illegale: il senso, rischiosissimo, della missione è anche quello di portare le autorità internazionali a non rimanere ferme mentre Israele agisce con la forza in acque su cui non ha mai avuto un riconoscimento internazionale.