Flotilla, Mattarella: "Evitare rischi per l'incolumità delle persone, accogliete la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme"

Il Capo dello Stato: "È necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione di Gaza in sofferenza"

26 Set 2025 - 13:23
Sergio Mattarella © IPA

"Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un appello inviato alla Flotilla. "Al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta" dalla spedizione, "valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza", aggiunge il Capo dello Stato.

Flotilla, l'Usb a Meloni: "Pronti allo sciopero se la spedizione sarà attaccata" | Trump: "Ho sentito Netanyahu, vicini a un accordo per Gaza"

Roma, dal corteo pro Pal lanciata vernice rossa contro la polizia davanti alla Farnesina

"Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza".

