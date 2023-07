Patrick Zaki è arrivato a Milano Malpensa e ora è diretto a Bologna (il 5 luglio si era laureato in streaming).

"E' il giorno più importante della mia vita", ha affermato mostrando le dita in segno di vittoria. Il Boeing-737, con cui è giunto in Italia, è decollato alle 14.14 egiziane (le 13.14 in Italia) da Il Cairo ed è atterrato intorno alle 16.45. Prima di imbarcarsi, l'attivista aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai media: "Sono felice di essere sulla via verso l'Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento". Poi il ricercatore aveva proseguito: "Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto".