Patrick Zaki, Tajani: "Ruolo Italia decisivo per la grazia"

Dopo la grazia a Zaki il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, sottolinea il ruolo decisivo del nostro Paese.

"L'Italia, la nostra diplomazia hanno avuto un ruolo determinante, insieme alla nostra intelligence - ha detto in un intervento radiofonico -, come ha detto anche il presidente del Consiglio ci siamo mossi fin dall'inizio per cercare di ottenere la grazia per Zaki. Ho ribadito più volte al presidente Al Sisi la necessità di liberare questo giovane ricercatore. Ricordo sempre di essere stato ottimista". "È stato un lavoro corale - ha proseguito il vicepresidente del Consiglio - e alla fine il presidente egiziano ha deciso di concedere la grazia. È una bella notizia per tutti".