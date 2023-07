Zaki, la fidanzata pubblica foto insieme: "Te lo avevo detto che avremmo vinto"

"Insieme vinceremo"

Il ricercatore laureatosi da remoto all'università di Bologna è stato rilasciato dal carcere in cui era detenuto, a Mansoura. "Celebreremo il nostro amore, sfideremo il destino che è stato così ostinato contro di noi, e vinceremo", aveva scritto in precedenza Reny Iskander in una lettera pubblicata da un gruppo di attivisti.