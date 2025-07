Papua Nuova Guinea, Tajani: libero l'italiano Carlo D'Attanasio

E' libero Carlo D'Attanasio, il cittadino italiano che, in Papua Nuova Guinea, era stato condannato in primo grado a 19 anni per riciclaggio di denaro e poi assolto in secondo grado. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che "la Corte d'appello del Paese ha assolto il connazionale, disponendo la sua liberazione". La Farnesina, ha aggiunto il vicepremier, "ha seguito con attenzione il caso del nostro connazionale, ora ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia".