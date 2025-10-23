Papa Leone XIV e Re Carlo insieme nella Sistina: "riavvicinamento storico" dopo 500 anni dallo scisma

Il riavvicinamento tra la Chiesa Cattolica e quella Anglicana è favorito dalla natura di Re Carlo. Il sovrano britannico è un uomo profondamente religioso e attento ai dettami della dottrina anglicana, ma allo stesso tempo favorevole alla cooperazione tra le diverse fedi. Lui stesso ha ribadito di volersi porre come il "Difensore di tutte le fedi": un ruolo necessario in un Regno Unito che è sempre più multiculturale e religioso. Re Carlo è capo di una comunità che è ancora chiesa di Stato: è lui a nominare vescovi e arcivescovi, una funzione che lo tiene ancora di più legato al mondo religioso. I punti di contatto con Papa Leone XIV non si esauriscono qui: i due condividono l'importanza della battaglia per la salvaguardia del pianeta e più in generale le politiche ambientali. L'immagine di una preghiera comune sotto l'affresco del Giudizio Universale rappresenta un momento storico: le due Chiese tornano a dialogare, mettendo da parte le differenze, a quasi mezzo secolo di distanza.