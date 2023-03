Guerra in Ucraina, Paolo Liguori: "La soluzione del governo italiano non c'è, l'aspettiamo da Blinken"

Ospite a "Stasera Italia", il direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori si esprime sull'incondizionato appoggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel sostenere anche militarmente l'Ucraina: "La guerra o la si fa o si parla di pace. Noi la stiamo facendo fare agli altri". Intanto in studio il dibattito si accende tra il vicepresidente del M5s, Michele Gubitosa, e Ilaria Cavo parlamentare di "Noi Moderati" su una possibile soluzione da adottare per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina.

"La soluzione del governo italiano non c'è, l'aspettiamo da Blinken. Io sono sempre stato con gli Stati Uniti ma mai come in questo periodo era successo che stare con gli USA imponeva di accettare qualsiasi loro politica e qualsiasi loro alleato. Abbiamo conosciuto molto dei loro alleati sbagliati ma avevamo la libertà di critica e di opinione che oggi non c'è", ha commentato Paolo Liguori in risposta agli ospiti in studio per poi concludere: "L'Europa che io amo, dove sta? Sta vincendo o sta perdendo questa guerra?".