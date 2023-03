Ucraina, media: no di Mosca a Germania, Gb, Francia, Usa nei colloqui di pace | Blinken: "La Cina non ha varcato la linea di armi letali alla Russia"

"Sono consapevole che per alcuni politici in Italia e per i loro eletti il tema della fornitura di armi sta diventando sempre più sensibile. La pace è possibile esclusivamente sulla base dei principi di diritto internazionale e della carta Onu. Tutte le altre mezze soluzioni non saranno in grado di garantire una pace vera. E per arrivare ai negoziati di pace servono le armi. Chiedere la pace in Ucraina e lo stop all'invio degli aiuti militari significa fare il gioco solo di una parte, la Russia. Significa chiedere la resa dell'Ucraina". Così l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, in audizione alle commissioni riunite Esteri.