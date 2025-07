Pamplona, al via la corsa dei tori: sei persone ferite

La prima corsa - Il bilancio della prima corsa è stato fornito dall'assessore alla Salute del Comune spagnolo. Non è chiaro se le ferite, a braccia e gambe, siano state causate dalle corna dei tori o da cadute nella calca. I media spagnoli riferiscono tuttavia che la corsa dei tori, provenienti dall'allevamento di Fuente Ymbro (Cadice), è stata rapida e "pulita". Migliaia di spettatori hanno assistito alla corsa dalle balconate e dalle barricate di legno lungo il percorso. Altri milioni hanno seguito lo spettacolo in diretta televisiva. Anche quest'anno, l'evento non è stato privo di detrattori: sabato 5 luglio, gli attivisti per i diritti degli animali hanno marciato per Pamplona indossando corna, e con macchie di sangue finto sulla pelle, per protestare contro le corse dei tori. Alcuni hanno esposto cartelli con la scritta "Le corride sono peccato".