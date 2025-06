Rovigo, 500 agnelli da sgozzare per la festa musulmana del sacrificio: protestano gli animalisti

A Cavanella Po, in provincia di Rovigo, è in corso una protesta degli animalisti contro lo sgozzamento di oltre 500 agnelli per la festa musulmana del sacrificio "in deroga alle norme italiane (ed europee) che impongono lo stordimento dell'animale prima del suo abbattimento". Lo riporta il Corriere del Veneto, il quale aggiunge che la deroga è stata introdotta dall'Ue con il regolamento 1099 del 2009 in nome della libertà religiosa. "Non è possibile che nel 2025 continuino certe pratiche. Chiediamo che vengano rispettate le normative italiane e non vengano concesse più deroghe per un rituale che provoca un'inutile sofferenza agli animali", ha dichiarato Gabriella Gibin, presidente del Coordinamento tutela animali di Rovigo.