Ospedale Gaza, la rabbia di un sopravvissuto italo-israeliano: "Ci accusano ma erano razzi di Hamas"

In collegamento a "È sempre Cartabianca" Daniel Lanternari italo-israeliano residente in un kibbutz e sopravvissuto all'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso interviene sulle accuse a Israele per il bombardamento di un ospedale a Gaza che ha causato 500 morti civili: "Avete tutti accusato Israele ma ci sono immagini di razzi lanciati da Hamas che sono ricaduti nella Striscia", dice Lanternari suscitando la risposta della conduttrice Bianca Berlinguer: "Non accetto accuse ingiuste, abbiamo dato tutte e due le versioni", dice la giornalista.

Alla domanda sulle aspettative della popolazione israeliana in occasione della visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden Lanternari afferma che i civili non hanno le risposte per uscire dalla crisi: "Nè gli israeliani nè i palestinesi hanno le risposte ma paghiamo le conseguenze. Fino al 6 ottobre era tutto tranquillo, quindi bisogna chiedersi chi è il responsabile di questa barbarie". All'inizio del collegamento Laternari racconta come è riuscito a mettersi in salvo con la famiglia: "Tutte le abitazioni hanno un rifugio di sicurezza ed è facile richiudersi dentro".