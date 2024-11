Nuove violenze ad Amsterdam, incendiato un tram

Decine di persone armate di bastoni hanno dato fuoco a un tram ad Amsterdam dopo aver lanciato petardi contro il mezzo. Secondo la polizia olandese la tensione in città è aumentata dopo i violenti scontro della scorsa settimana in occasione della partita tra Ajax e Maccabi. Le autorità hanno comunicato che l'incendio nel tram è stato spento rapidamente e che le unità antisommossa hanno sgomberato il quartiere dove è avvenuto l'incidente. In un comunicato si precisa che non è chiaro chi abbia dato inizio ai disordini e se siano collegati all'aggressione ai tifosi israeliani.