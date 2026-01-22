Nizza, donna uccisa da sicari: illeso il figlio di 6 mesi

Una 25enne originaria di Capo Verde è stata uccisa nella serata del 21 gennaio a Nizza, in Costa azzurra. Due uomini a bordo di uno scooter si sarebbero affiancati all'auto della giovane e avrebbero aperto fuoco con il solo obiettivo di uccidere. Inutili i tentativi dei soccorsi di rianimarla con i paramedici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Il figlio di soli sei mesi è stato risparmiato dai due sicari e ora si trova all'ospedale pediatrico Lenval per ulteriori accertamenti. Nella città e nei dintorni è caccia ai due uomini mentre è stato ritrovato a sei chilometri di distanza dal luogo del delitto lo scooter, privo di targa, usato per la fuga.