Francia, va in ospedale con un neonato morto nello zaino: arrestata una 23enne

La giovane si è presentata agitata al Toulouse University Hospital, gli investigatori ipotizzano che abbia partorito da sola in casa
Si è presentata al Toulouse University Hospital con uno zaino in spalla, visibilmente scossa e incapace di spiegarsi con chiarezza. Solo dopo dei sanitari è emersa la verità: all'interno c'era il corpo senza vita di un neonato. È scattato così l'arresto di una donna di 23 anni a Tolosa, in una vicenda che ha sconvolto la città francese.
I fatti risalgono alla mattina del 22 dicembre, quando la giovane ha raggiunto l'ospedale. Il personale sanitario, notandone lo stato di forte agitazione, ha ispezionato lo zaino che portava con sé, trovando il neonato già deceduto da diverse ore. L'ospedale ha immediatamente avvertito la polizia. Interrogata dagli agenti, la 23enne ha inizialmente cercato di allontanare da sé ogni responsabilità. Avrebbe raccontato che lo zaino le era stato affidato da un'amica, che le aveva chiesto di liberarsene. Solo dopo averne controllato il contenuto, sempre secondo questa versione, avrebbe compreso la gravità della situazione e deciso di correre in ospedale nella speranza di poter fare qualcosa.
La ricostruzione non ha però convinto gli investigatori. Gli accertamenti medici e una perquisizione nell'abitazione della donna hanno portato al ritrovamento della placenta, rafforzando l'ipotesi che la giovane abbia partorito da sola in casa il 21 dicembre. Elementi che hanno spinto la polizia a considerarla la madre del neonato. Sottoposta a visita medica, la donna avrebbe confermato di aver partorito senza assistenza. Agli inquirenti avrebbe poi dichiarato che il bambino era nato già morto, una versione però ritenuta poco plausibile dal personale sanitario. Secondo i primi riscontri, il neonato sarebbe nato a termine e avrebbe vissuto alcune ore.
La 23enne è stata arrestata con l'ipotesi di omicidio ed è attualmente piantonata in ospedale. Sul corpo del neonato è stata disposta l'autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e stabilire se il neonato fosse ancora vivo al momento della nascita.