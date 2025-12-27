Francia, va in ospedale con un neonato morto nello zaino: arrestata una 23enne

La ricostruzione non ha però convinto gli investigatori. Gli accertamenti medici e una perquisizione nell'abitazione della donna hanno portato al ritrovamento della placenta, rafforzando l'ipotesi che la giovane abbia partorito da sola in casa il 21 dicembre. Elementi che hanno spinto la polizia a considerarla la madre del neonato. Sottoposta a visita medica, la donna avrebbe confermato di aver partorito senza assistenza. Agli inquirenti avrebbe poi dichiarato che il bambino era nato già morto, una versione però ritenuta poco plausibile dal personale sanitario. Secondo i primi riscontri, il neonato sarebbe nato a termine e avrebbe vissuto alcune ore.