Morte Gorbaciov, Biden: "Leader raro che rese il mondo più sicuro" | Von der Leyen: "Aprì la strada a un'Europa libera"

Il presidente americano ha reso omaggio all'ultimo presidente sovietico definendolo un "leader raro, capace di vedere che un altro futuro era possibile e di rischiare l'intera carriera per raggiungerlo. Il risultato è stato un mondo più sicuro e più libertà per milioni di persone". Sulla stessa linea anche il ricordo del presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen : "Un leader degno di fiducia che ha aperto la strada a un'Europa libera". Gorbaciov sarà seppellito, "come lui desiderava", accanto alla moglie Raissa nel cimitero di Novodevichy a Mosca.

Johnson: "Gorbaciov un esempio, diverso da Putin"

- Anche Boris Johnson ha reso omaggio a Gorbaciov, confrontando la sua figura con quella dell'attuale presidente russo Vladimir Putin sullo sfondo della guerra in Ucraina. "Sono rattristato, ho sempre ammirato il coraggio e l'integrità con cui egli portò la Guerra Fredda a una conclusione pacifica. In un tempo segnato dall'aggressione di Putin all'Ucraina, il suo impegno senza risparmio per aprire la società sovietica resta un esempio per tutti noi".

Guterres: "Uno statista che ha cambiato il corso della storia"

- "Un uomo di Stato unico che ha cambiato il corso della storia", lo ha definito invece il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Il mondo ha perso un leader globale, multilateralista impegnato e instancabile sostenitore della pace. Ricevendo il Nobel ha osservato che la pace non è unità nella somiglianza ma nella diversità. E ha messo in pratica questa cosa perseguendo la via del negoziato, della trasparenza e del disarmo".

Vertice a Chicago tra i premi Nobel per la pace, che annualmente si riuniscono per diffondere il loro messaggio di pace, libertà e rispetto dei diritti umani. Per tre giorni sono stati chiamati a raccolta undici premi Nobel per la Pace, tra cui Michail Gorbaciov, il Dalai Lama, l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. E proprio l'ex presidente russo è stato colto in fallo. L'ormai 81enne ex politico, un po' appesantito e stanco forse delle ore di aereo a cui si è sottoposto, è caduto nella classica trappola del jet lag. E così si è appisolato durante l'incontro. Immediato l'intervento di una sua assistente che gli ha fornito una bottiglietta d'acqua.

Macron: "Uomo di pace, ha aperto alla libertà dei russi"

- Sulla morte di Gorbaciov si è espresso anche Emmanuel Macron, ringraziando l'ultimo presidente sovietico per "il suo impegno per la pace in Europa". Il presidente francese ha tributato con un post su Twitter la memoria di "un uomo di pace le cui scelte hanno aperto un percorso di libertà ai russi. Il suo impegno per la pace in Europa ha cambiato la nostra storia comune".