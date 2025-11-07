Miss Universo 2025, il direttore insulta Miss Messico e le concorrenti abbandonano la sala per protesta

Dopo la diffusione del video sui social, la Miss Universe Organization ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha espresso "profondo rammarico per quanto accaduto" e ha garantito il proprio impegno nel tutelare "rispetto, sicurezza e integrità per tutte le delegate". Il presidente Raúl Rocha ha definito l'episodio una "pubblica aggressione" e ha assicurato che verrà avviata un'indagine interna per chiarire la vicenda e valutare i ruoli dell'organizzazione locale: "Miss Universo deve restare una piattaforma di empowerment femminile - ha dichiarato - dove ogni donna possa sentirsi libera di far sentire la propria voce". Nel frattempo, Nawat Itsaragrisil ha pubblicato un messaggio di scuse parziali, ammettendo di aver "perso la calma dopo settimane di tensione".