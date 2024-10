Migranti, Commissione Ue: protocollo Italia-Albania rispetti norme e trattati europei

"Siamo a conoscenza della sentenza" del tribunale di Roma di venerdì che ha ordinato di riportare in Italia i migranti inviati in Albania, in base all'accordo tra i due Paesi, "e siamo in contatto con le autorità italiane. Ora, per quanto riguarda la sentenza, in effetti si riferisce al concetto di 'Paese di origine sicuro', e a come viene applicato. Da parte nostra, per ora non abbiamo liste comuni dell'Ue" per i Paesi terzi sicuri; "è qualcosa che è anche previsto che faremo, su cui dovremo lavorare, ma che gli Stati membri attualmente non hanno, hanno solo liste nazionali", ha spiegato la portavoce, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing quotidiano per la stampa dell'Esecutivo Ue.