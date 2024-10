Migranti, Piantedosi: "Stop all'ideologia di un'accoglienza indiscriminata" | Meloni: "In Italia si entra solo legalmente"

"È una priorità assoluta combattere chi sfrutta il legittimo desiderio delle persone di trovare condizioni di vita più favorevoli per ingrassare i propri profitti", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando l'operazione della guardia di finanza in Calabria contro l'immigrazione clandestina. "Il governo è determinato a smantellare queste reti criminali e a debellare il traffico illegale di esseri umani, che alimenta gli interessi degli schiavisti del terzo millennio - ha aggiunto -. Il nostro impegno va avanti. Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste".