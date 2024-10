Giorgia Meloni pubblica la mail shock di un magistrato: "E' un pericolo, dobbiamo porre rimedio" | L'Anm: "Interpretazioni maliziose"

La mail "bomba" pubblicata da Il Tempo - Stando a quanto rivela Rita Cavallaro, autrice dello scoop, la mail sarebbe stata inviata a una nutrita mailing list di giudici alle 18.32 di sabato, dal sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, una delle voci più autorevoli della corrente dem della magistratura. Il Tempo riporta i virgolettati del testo. “L’attacco alla magistratura non è mai stato così forte – scrive il magistrato secondo quanto riportato – Meloni non ha inchieste a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, forse neppure ai tempi di Berlusconi. E rende anche molto più pericolosa la sua azione, avendo come obiettivo la riscrittura dell’intera giurisdizione e non semplicemente un salvacondotto”.