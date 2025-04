Migranti, la Commissione Ue propone una lista di Paesi d'origine sicuri: ci sono anche Egitto e Bangladesh

L'elenco Ue dei Paesi di origine sicuri è fondato su un processo dinamico: la lista può essere ampliata o rivista nel tempo. Gli Stati inclusi nella lista possono anche essere sospesi o rimossi dall'elenco qualora non soddisfino più i criteri per essere designati come "sicuri". Un Paese candidato all'Ue verrebbe escluso solo in determinate circostanze specifiche: violenza indiscriminata in situazioni di conflitto, sanzioni adottate dal Consiglio Ue nei suoi confronti, o un tasso di riconoscimento dei richiedenti asilo a livello Ue, per i propri cittadini, superiore al 20%. La proposta della Commissione si basa su un'analisi dell'Agenzia dell'Ue per l'asilo (Euaa) e su altre fonti, tra cui informazioni provenienti dagli Stati membri, dal Servizio europeo di azione esterna (Seae) e da organizzazioni non governative.