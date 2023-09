Migranti, Macron: "Non possiamo lasciare soli gli italiani"

"Dobbiamo dire ai migranti 'vi aiutiamo, ma voi dovete aiutarci a smantellare le organizzazioni' dei trafficanti", ha proseguito Macron, riferendosi in particolare ad Algeria e Tunisia.

Il piano di Macron

Il presidente francese ha spiegato il suo piano per affrontare le ondate di migranti e passando ai Paesi di transito. "Ci sono diverse migliaia di migranti che arrivano a Lampedusa e che partono tutti dal porto di Sfax, in Tunisia. Io voglio proporre un accordo alla Tunisia per mettere più mezzi in uno Stato di transito, voglio proporre partnership. Voglio esportare esperti e materiale in Tunisia e in Algeria per sconfiggere i passeur".