Migranti, la denuncia dell'Ong Ocean Viking: "Spari dalla Guardia libica contro la nostra nave"

La giornata era stata già segnata da ulteriori polemiche dopo la questione posta dagli attivisti di Mediterranea Saving Humans, che hanno disobbedito al Viminale portando a Trapani i dieci migranti salvati in mare invece che verso la ben più lontana Genova, come era stato loro indicato. "La dignità e la vita umana vengono prima di ogni altra considerazione", ha affermato la presidente Laura Marmorale. Curdi iraniani e iracheni, egiziani, siriani, anche tre ragazzi appena adolescenti: solo alcune ore fa hanno toccato il suolo siciliano dopo torture, violenze e immagini di morte in Libia. "Inaccettabile" per gli attivisti sottoporre "naufraghi traumatizzati" ad altri tre giorni e mille chilometri di traversata fino alla Liguria, con onde alte tre metri. "Abbiamo detto no a questa logica disumana, abbiamo messo un freno come abbiamo potuto".