Migranti, Bruxelles apre all'Italia: "Discuteremo sui ricollocamenti in Ue"

Bruxelles è pronta a incontrare l'Italia per discutere sui ricollocamenti dei migranti . E' il commissario alle Migrazioni Dimitris Avramopoulos a dichiarare la disponibilità a confrontarsi con "il governo italiano" per approntare "misure supplementari che possano essere prese per regolare il problema" a livello europeo.

L'annuncio arriva dalla portavoce della commissione, Natascha Bertaud, che dice di essere "sollevata" dopo lo sbarco a Malta delle 49 persone a bordo delle due navi ong, Sea Eye e Sea Watch, dopo giorni in mare in attesa di un porto sicuro dove lasciare i profughi.



Il premier Giuseppe Conte intende da parte sua portare a Bruxelles il nodo del mancato rispetto di molti Paesi Ue degli impegni presi di accogliere una parte dei migranti sbarcati in Italia. Una problematica su cui Matteo Salvini insiste particolarmente, scagliandosi in particolare contro Malta, che non avrebbe mai accolto i 50 di cui si sarebbe dovuta far carico dopo lo sbarco di Pozzallo.