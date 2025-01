Meloni vola negli Usa, missione "a sorpresa" da Trump a Mar-a-Lago

L'aereo del presidente del Consiglio è decollato sabato mattina poco dopo le 11 e, dopo una scalo tecnico all'aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, ha ripreso il viaggio che intorno alla mezzanotte italiana la porterà negli Stati Uniti. L'incontro a Mar-a-Lago è in programma all'1:30 ora italiana. La missione di Meloni oltreoceano trova conferma anche da fonti italiane, mentre il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, su X ha pubblicato un post con le bandiere dell'Italia e degli Stati Uniti accompagnate da un'immagine prodotta con l'intelligenza artificiale in cui si vedono il premier, Trump e Musk con indosso abiti dell'antica Roma.