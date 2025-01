Meloni: "Non ho pentimenti né rimpianti, mai fatto scelte di cui vergognarmi" | Su Musk: "Un genio, la mia bussola è l'interesse nazionale"

Parlando delle polemiche per i rapporti del centrodestra con Elon Musk, evidenzia: "Siamo sicuramente due persone che hanno un ottimo rapporto. E' un uomo geniale ed è sempre molto interessante confrontarsi con lui. E' una grande personalità del nostro tempo, un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro. Trovo naturale poter dialogare con lui. Certo, ci sono cose su cui il nostro punto di vista è più simile, altre che ci vedono più distanti, ma questo non impedisce il confronto. E, mi consenta, fa abbastanza sorridere chi fino a ieri esaltava Musk come un genio e oggi invece lo dipinge come un mostro, solo perché ha scelto il campo ritenuto 'sbagliato' della barricata. Io, da sempre, non ragiono così". E quando le viene obiettato che alcune opportunità concesse alle aziende di Musk potrebbero diventare un rischio per la nostra sicurezza nazionale, il premier ribatte che "in primo luogo ho lavorato e lavoro per avere maggiori investimenti in Italia e valuto l'utilità di ogni investimento con la lente dell'interesse nazionale, non con quella delle idee politiche o dell'amicizia di chi investe. Questo lo facevano altri. La bussola della mia azione è la difesa dell'interesse nazionale - sottolinea Meloni -. E questo include, ovviamente, anche la necessità di contemperare le istanze di partecipazione e innovazione con le esigenze di sicurezza. Ma è un ragionamento che si applica a chiunque voglia investire in Italia, indipendentemente dal nome che porta l'azienda".