Governo, Meloni: tra noi anime diverse ma troviamo sempre sintesi

"Quando in campagna elettorale la sinistra, i grandi giornali dicevano che con il centrodestra al governo l'Italia sarebbe andata in default che saremmo stati sommersi dallo spread che avremmo messo a rischio i risparmi degli italiani che non avremmo realizzato il Pnrr che anzi avremmo perso le risorse. Tutte bugie spazzate via dalla realtà e dalla concretezza del nostro lavoro, dalla solidità della nostra determinazione dall'impegno ogni giorno mettiamo in quello che facciamo", ha aggiunto.