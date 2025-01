La Casa Bianca ha confermato il viaggio di Joe Biden in Italia dal 9 al 12 gennaio. Sarà l'ultimo che il democratico effettuerà da presidente americano in carica, prima dell'insediamento di Donald Trump. Biden partirà per Roma il pomeriggio del 9 gennaio dopo i funerali di Stato di Jimmy Carter a Washington. Incontrerà poi Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni.