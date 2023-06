Meloni incontra Macron a Parigi, focus su migranti e investimenti | "Parametri Ue inadeguati, c'è accordo con la Francia"

"Non possiamo consentire che tornino parametri europei che oggi sarebbero assolutamente inadeguati", ha affermato il presidente del Consiglio. "La sfida è una governance incentrata sugli investimenti sulle materie strategiche , che non possono essere considerati come tutti gli altri. Su questo siamo d'accordo con la Francia". Il presidente francese ha invocato la necessità di coordinamento tra i due Paesi sui flussi migratori per "evitare drammi nel Mediterraneo" .

Meloni: "Italia e Francia legate" Italia e Francia "sono due nazioni legate, centrali e protagoniste in Ue, che hanno bisogno particolarmente in un momento come questo di dialogare perché molti e convergenti sono i nostri interessi comuni", ha proseguito la Meloni.

"Basta schiavismo del Terzo Millennio" Parlando di immigrazione, il premier ha osservato che "non possiamo continuare a consentire lo schiavismo del Terzo Millennio, che la selezione all'ingresso sia fatta da reti di criminali. Per questo bisogna collaborare e garantire il diritto a non emigrare. Su questo lavoriamo insieme".

"Con Parigi continueremo a sostenere l'Ucraina a 360 gradi" "Non c'è dubbio che l'Italia e la Francia continueranno a sostenere la causa di Kiev a 360 gradi", ha dichiarato ancora Giorgia Meloni. "Se non lo facessimo, troveremmo un mondo molto più caotico. Quello che gli ucraini stanno facendo è difendere anche la nostra libertà. Sono fiera di poter annunciare assieme a Macron che lo scudo antiaereo franco-italiano Samp-T è adesso operativo in Ucraina".

Macron: "L'amicizia tra Francia e Italia più grande dei disaccordi" Evocando la firma del Trattato del Quirinale, che "sigilla l'amicizia" tra Francia e Italia, Emmanuel Macron ha omaggiato "i legami tra le società dei nostri due Paesi, le nostre economie, le nostre università, i nostri artisti, che fanno vivere ogni giorno questo rapporto cosi' unico che esiste tra l'Italia e la Francia. È questa amicizia che mi interessa prima di tutto, signora presidente del Consiglio. Quella che permette talvolta di far vivere le controversie, i disaccordi, ma in un quadro sempre rispettoso perché si iscrive in una storia più grande e profonda di noi".