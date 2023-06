Meloni incontrerà Macron a Parigi, parte la missione per l'Expo a Roma

Tanti i temi sul tavolo come Ue, Nato e Ucraina, ma di fatto il premer italiano sarà a Parigi per promuovere la candidatura di Roma all'Expo 2030 in occasione della 172esima assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie), l'istituzione che sovrintende alle esposizioni mondiali. Assieme alla Meloni ci saranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Franceso Rocca.

Focus sulle relazioni Francia-Italia - Macron e Meloni discuteranno dei rapporti bilaterali fra Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del Quirinale. "Le relazioni bilaterali che uniscono la Francia e l'Italia, in particolare, l'attuazione del Trattato del Quirinale ma anche questioni europee e comune sostegno all'Ucraina", spiega l'Eliseo. Parigi aggiunge che l'incontro sarà preceduto da una dichiarazione alla stampa. Il presidente francese e il premier italiano discuteranno di questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno.

Nato e Ucraina - Il colloquio si concentrerà anche sul vertice della Nato che si terra' a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio 2023. Il colloquio sarà l'occasione per riaffermare il comune sostegno all'Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari.



La candidatura di Roma a Expo 2030 - Con la Meloni ci saranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Franceso Rocca. Dalle 15 il comitato del Bie ascolterà per l'ultima volta la presentazione dei progetti in gara da parte dei candidati a ospitare l'Esposizione universale. In corsa, oltre a Roma, ci sono Budan (Corea del Sud), Odessa (Ucraina) e soprattutto Riad (Arabia Saudita). Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, è arrivato nella capitale francese per promuovere la candidatura di Riad e ha incontrato Macron venerdì scorso. Domani, poi, oltre a vedere Meloni, il presidente francese riceverà all'Eliseo per un pranzo di lavoro anche il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-Yeol. L'Assemblea generale del Bie è l'ultima riunione prima della decisione finale che sarà presa a novembre, con i delegati dei 179 paesi membri del Bie chiamati al voto. Ecco perchè in questi giorni a Parigi le sfidanti sono al lavoro per raccogliere il maggior numero di consensi. I paesi candidati organizzeranno ciascuno un evento con delegati Bie e funzionari governativi a Parigi per promuovere i rispettivi progetti.