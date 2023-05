"C'è un vizio nell'estrema destra ed è quello di mentire alla popolazione", ha dichiarato ancora Darmanin. Il ministro si è quindi detto favorevole alla creazione di una "forza di frontiera", annunciata a fine aprile dal primo ministro Elisabeth Borne: "In Australia funziona molto bene".

A rischio la visita di Tajani a Parigi

Il titolare della Farnesina ha in agenda un incontro con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo, ma dalla delegazione del ministro trapela che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento "deciso e definitivo" da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni "offensive e totalmente inaccettabili" di Darmanin.