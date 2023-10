Medioriente, appello dei Nobel per tutti i bambini vittime della guerra: "Siano rilasciati e allontanati dal conflitto"

Accendere tre candele per i bimbi in Medioriente

"Questa notte, al culmine dell'oscurità, accenderemo tre candele: una per tutti i bambini uccisi e rapiti in Israele e una per tutti i bambini uccisi e mutilati nei bombardamenti e nei combattimenti a Gaza, e una per l'umanità e la speranza", si legge nella lettera. Dei 29 firmatari della lettera, 11 sono Nobel per la Pace, come l'attivista ucraina Oleksandra Matviichuk e la guatemalteca Rigoberta Menchù Tum, molti anche i Nobel per la Fisica, la Medicina e la Chimica.