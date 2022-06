Media inglesi: "Il principe Carlo prese tre milioni di euro in contanti dall'ex premier del Qatar | Fu una donazione"

Leggi Anche William e Kate nella nuova casa: solo 4 stanze da letto e niente domestici fissi

Le consegne

in una valigia

in buste di plastica

- Stando al Sunday Times, un milione di euro sarebbe stato dato direttamente a Carlo, mentre l'altro denaro sarebbe stato inseritodel negozio di gastronomia Fortnum & Mason di Londra. A ogni consegna, gli assistenti del principe avrebbero contato le banconote e poi chiamato la Coutts, banca privata che agisce per la famiglia reale. I soldi sarebbero quindi stati depositati sui conti del Prince of Wales's Charitable Fund (Pwcf).

Il ruolo del Pwfc

- Prince of Wales's Charitable Fund è una fondazione di beneficenza del principe del Galles - Carlo, appunto - che gestisce varie organizzazioni caritatevoli dedite a "buone cause" come l'istruzione, la protezione ambientale, la salute e l'inclusione sociale.

Gli interrogativi del Sunday Times

- Pur sottolineando come dalla consegna del denaro non emerga alcuna illegalità, il Sunday Times ha sollevato un interrogativo: gli incontri tra Carlo e l'ex premier qatariota non figurerebbero infatti tra gli impegni ufficiali della famiglia reale. La notizia, inoltre, arriva in un momento delicato: negli ultimi mesi, le donazioni sono sotto osservazione del Metropolitan Police Service, dopo che uno degli enti di beneficenza di Carlo avrebbe offerto aiuto a un donatore saudita per assicurargli un'onorificenza e la cittadinanza britannica.