Media, il capo dell'Fbi Patel sarà il prossimo funzionario silurato da Trump

Patel ha respinto le accuse e ha fatto causa alla rivista per diffamazione, ma non è l'unico caso. A febbraio, il New York Times aveva scritto che il funzionario aveva incaricato gli agenti del Bureau di fornire una scorta a tempo pieno alla sua fidanzata, Alexis Wilkins, mentre durante le Olimpiadi invernali un video di Patel che festeggiava con fiumi di champagne la vittoria della nazionale di hockey aveva fatto il giro dei social e suscitato indignazione.