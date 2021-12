Maradona, è un flop l'asta dei cimeli del campione

A occuparsi della vendita all'incanto, su disposizione della magistratura argentina d'accordo con gli eredi del campione, Diego, Gianinna, Dalma, Jana e Diego Fernando, c'era Adrian Mercado, broker immobiliare e banditore d'aste.

Leggi Anche Un anno fa moriva Diego Armando Maradona: rivediamolo attore per Chiambretti nel 1999

"Tutti gli oggetti arrivano da Dubai, dove Diego ha risieduto per diversi anni, - ha spiegato Mercado a serieanews.com - . Sono giunti due container pieni di qualsiasi cosa. Poi la famiglia, in particolar modo i figli, li hanno visionati e hanno autorizzato la vendita soltanto di 90 pezzi. Diversi beni non sono stati messi in vendita, ma in futuro potrebbero esserci altre aste".