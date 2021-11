Un anno fa moriva Diego Armando Maradona: rivediamolo attore per Chiambretti nel 1999

Leggenda del calcio mondiale e idolo di tutta Napoli, Diego Armando Maradona ci lasciava esattamente un anno fa, il 25 novembre 2020. Il fuoriclasse argentino è stato senza dubbio uno degli sportivi più importanti al mondo, non solo per l'incredibile talento con il pallone e le sorprendenti capacità tecniche, ma anche per la sua personalità.

Soprannominato El Pibe de Oro ("il ragazzo d'oro"), in carriera ha militato nell'Argentinos Juniors, nel Boca Juniors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia, nel Newell's Old Boys. Oltre che nella nazionale argentina, con cui ha partecipato a quattro Mondiali, vincendo Messico 1986.



Lo ricordiamo riproponendo la sua partecipazione a "Target", nel 1999, quando si fece fotografare da Piero Chiambretti.