Telegatti 1991: il Gabibbo riceve il premio come "Personaggio rivelazione"

L'unico pupazzo ad aver vinto il Telegatto? Il Gabibbo, che 1991 venne premiato come personaggio rivelazione dell'anno. Ideato da Antonio Ricci, è apparso per la prima volta il 1º ottobre 1990 a "Striscia la notizia" e tuttora compare nelle trasmissioni televisive, in onda di Canale 5, quali Striscia la notizia, Veline, Velone, Cultura moderna e Paperissima Sprint.

Caratterizzato da un forte accento genovese e da numerosi riferimenti allo stereotipo del genovese avaro e dall'uso di molti termini in lingua ligure, è un pupazzo che raffigura una creatura antropomorfa calva, completamente rossa, con gli occhi bianchi, naso tondo e la bocca molto larga.

Il personaggio del Gabibbo, nato inizialmente come provocatore, venne rappresentato come "inviato" incaricato di raccogliere informazioni su situazioni ingiuste o scandalose denunciate dai telespettatori, ma nel corso degli anni si è trasformato in difensore dei cittadini. Rivediamolo quando fu premiato sul palco dei "Telegatti".