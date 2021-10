Quella volta che Lionel Richie cantò a "Mai dire Gol" nel 1998

Ecco Lionel Richie come non lo avete mai visto o non lo ricordate...Il celebre cantante statunitense, da oltre 100 milioni di dischi venduti, non ha avuto nessun problema a mettersi in gioco e a prestarsi per una serie di sketch comici, andati in onda a "Mai dire Gol" nel 1998.

Fuorionda la Gialappa's Band commenta divertita la performance del cantante che, da "attore consumato", prima si esibisce in un duetto improbabile con uno dei comici del programma, poi finge di essere Barry White tra il divertimento di tutto il cast.