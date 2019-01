Lionel Richie, il figlio 24enne arrestato: a Heathrow ha minacciato di far esplodere una bomba

Grossi guai per Lionel Richie . A creare problemi sarebbe stato l'altro giorno Miles Brockman Richie , il figlio che il cantante ha avuto con Diane Alexander. Sembra infatti che il 24enne abbia dato in escandescenze all'aeroporto di Heathrow a Londra con la minaccia di far esplodere una bomba, se non lo avessero fatto salire a bordo. Un allarme che ha messo subito in moto la sicurezza e ha portato all'arresto del modello.

Per ragioni ancora da spiegare, come scrive la stampa inglese, Miles Brockman sarebbe infatti stato fermato all'imbarco, poco prima di salire a bordo del suo aereo. Uno stop che il ragazzo non ha gradito. La sua reazione è stata però a dir poco esagerata. Il giovanotto infatti è passato alle maniere forti affermando di avere una bomba nel suo bagaglio e di volerla far esplodere se non fosse stato accettato a bordo. Per lui sono scattate subito le manette e anche se liberato su cauzione, resta in attesa di essere processato.