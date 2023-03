Madrid, la furia di Igor il russo non si placa: esce dall'isolamento e ferisce un agente al volto

Da Madrid la furia di Igor il russo torna a far parlare di sé

Giovedì i funzionari del carcere di Estremera erano andati a prelevare il serbo Norbert Feher dalla cella di isolamento in cui è recluso per portarlo a testimoniare in videoconferenza, per un'udienza per il processo sui fatti di Duenas. Lì, nell'aprile del 2021, tentò di ferire un agente della prigione, colpendolo con due piastrelle prese dal bagno della cella e mandò in ospedale cinque operatori carcerari, per evitare di essere trasferito a Zuera (Saragozza) per il processo per il triplice omicidio commesso nella zona di Teruel, a dicembre 2017.