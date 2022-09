Igor il russo punta all'estradizione, il legale: "Vuole scontare la pena in Italia"

Arrestato in Spagna Igor il russo twitter 1 di 10 ansa 2 di 10 ansa 3 di 10 ansa 4 di 10 twitter 5 di 10 ansa 6 di 10 twitter 7 di 10 ansa 8 di 10 ansa 9 di 10 google-maps 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cinque in tutto gli omicidi: due in Italia (1 e 8 aprile 2017, vittime Davide Fabbri e Valerio Verri, più il tentato omicidio di Marco Ravaglia) e tre in Spagna (il 14 dicembre 2017).

Gli omicidi tra Italia e Spagna -

Il primo aprile 2017 spara a Davide Fabbri nel bar di Riccardina di Budrio. L'8, nelle campagne ferraresi diventate zona rossa, incontra il volontario di Legambiente Valerio Verri e l’agente Marco Ravaglia: il primo lo uccide, il secondo si salva per miracolo. Ma Igor il russo riesce ancora a scappare e nemmeno 900 uomini, dei migliori reparti dello Stato, riescono ad arrestarlo. Nemmeno quando il mirino di una pistola se lo trova a tiro. Ben 251 giorni dopo riappare in Spagna, nel sud dell’Aragona. Farà altri tre morti prima della cattura il 15 dicembre 2017. Fioccano le condanne, per i giudici è sano di mente. In carcere in Spagna picchia alcuni agenti.

La vicenda giudiziaria -

Un anno fa la Prima sezione penale della Cassazione ha confermato l'ergastolo per "Igor il russo". Condanna relativa agli omicidi di Fabbri e di Verri e il tentato omicidio dell'agente provinciale Marco Ravaglia, commessi tra l'1 e l'8 aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara. In Spagna è stato condannato dal tribunale provinciale di Teruel in Spagna alla massima pena - un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni - per uno dei tre omicidi di cui è considerato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona. Per gli altri due assassinii la pena decisa dal giudice è di 25 anni ciascuno.

La rabbia della vedova Fabbri -

Già nel 2017 la Procura felsinea chiese di averlo in Italia, richiesta tutt'ora pendente con la Spagna. Il 7 marzo scorso in Appello si è visto dimezzare la pena per tre rapine ferraresi. Pendenti i ricorsi della Procura generale (per le assoluzioni) e il suo per la condanna. Ora è pronto a tornare. Una notizia che ha sconvolto la vedova Fabbri, Maria Sirica: "Che se lo tengano. Spero nella legge spagnola perché da noi rischia di uscire. In Italia la giustizia non esiste e fino a quando vivrà non avrò pace. Mi ha distrutto la vita togliendomi la cosa più preziosa, resta un mostro".